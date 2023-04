Germania: sindacato annuncia per lunedì nuovo sciopero in aeroporto Berlino

Aprile 22, 2023

Roma, 22 apr. (Adnkronos/Dpa) – Nuovi disagi sono attesi lunedì per il traffico aereo in Germania: infatti il sindacato tedesco Verdi ha proclamato uno sciopero nell’aeroporto internazionale di Berlino Brandenburgo: l’agitazione dovrebbe iniziare alle 3,30 della notte del 24 fino alle ore 24. Il nuovo sciopero segue quello di giovedì 20 proclamato dai lavoratori della sicurezza in tre aeroporti tedeschi, che ha portato alla cancellazione di circa 700 voli.

Ieri poi lo sciopero ha toccato lo scalo di Stoccarda. Il nuovo sciopero cade nel mezzo di trattative salariali in fase di stallo, con il sindacato Verdi che chiede aumenti salariali per i turni notturni, nei fine settimana e nei giorni festivi. E’ stato calcolato che nei primi tre mesi e mezzo del 2023 oltre 900.000 passeggeri sono stati costretti a riprogrammare o addirittura cancellare i propri voli a causa degli scioperi proclamati da Verdi.