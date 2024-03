Germania: traffico ferroviario è tornato alla normalità dopo lo sciopero

Marzo 13, 2024

Berlino, 13 mar. (Adnkronos/Dpa) – L’operatore ferroviario tedesco Deutsche Bahn ha ripreso a viaggiare regolarmente dopo che lo sciopero del sindacato dei macchinisti Gdl è terminato alle 2 del mattino. “Torneremo alle normali operazioni molto rapidamente e offriremo nuovamente ai nostri passeggeri il programma completo”, ha dichiarato il portavoce delle ferrovie Achim Stauß. La sesta azione sindacale della Gdl era prevista per 24 ore, con la cancellazione di circa l’80% dei treni a lunga percorrenza. Nel trasporto merci, lo sciopero era iniziato e terminato prima.

Deutsche Bahn ha fatto appello al Gdl affinché gli eventuali annunci di scioperi futuri arrivino con maggiore anticipo. Il sindacato ha annunciato lo sciopero di martedì solo domenica sera. Il capo del Gdl Claus Weselsky vuole aumentare la pressione sul datore di lavoro con azioni sindacali sempre più brevi. Il punto cruciale del conflitto è ancora la richiesta del sindacato che i lavoratori a turni debbano lavorare in futuro solo 35 ore per la stessa retribuzione, invece delle attuali 38 ore.

Le ferrovie hanno accettato una proposta di compromesso nell’ambito di un processo di mediazione. Questa prevedeva la riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore in due fasi entro il 2028. Il Gdl ha respinto la proposta e ha posto fine ai colloqui. Il Gdl e il suo presidente Weselsky non hanno escluso scioperi per Pasqua.