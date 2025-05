Giani: “Regioni hanno un ruolo centrale”

19 Maggio 2025

Venezia, 18 mag. – (Adnkronos) – Al via a Venezia la quarta edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome. Anche la Toscana è presente con il proprio stand al Villaggio delle Regioni allestito presso Campo San Polo. Tema della quarta edizione è “Alla scoperta delle eccellenze regionali, un viaggio tra innovazione e tradizione”.

È stato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a partecipare alla cerimonia inaugurale insieme agli altri presidenti di Regione, tra cui Luca Zaia presidente della Regione Veneto ospitante, e Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Giani ha anche inaugurato lo stand della Toscana prima di partecipare nel pomeriggio alla Scuola Grande di San Rocco al talk su “Regionalismo sostenibile, il ruolo delle Regioni tra cooperazione e innovazione istituzionale”, alla presenza anche di Vincenzo De Luca, presidente della Campania, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, e Renzo Testolin, presidente della Valle d’Aosta.

“Il ruolo delle Regioni emerge sempre di più come centrale in rapporto alle questioni che interessano più da vicino la vita dei cittadini. Le Regioni hanno una responsabilità grande – ha detto Giani- riguardo a tutti i servizi essenziali, pensiamo per esempio alla sanità, al welfare. Noi in Toscana, grazie all’impiego dei Fondi Europei, abbiamo dato vita a misure importanti come per esempio l’iniziativa dei Nidi gratis. Alle Regioni anche il compito della promozione culturale e turistica dei propri territori. Come Toscana, proprio durante questo Festival delle Regioni, saremo capofila della proposta per candidare la Via Francigena Italiana a Patrimonio Unesco. Insomma tanti temi importanti di cui avremo l’occasione per discutere faccia a faccia con tutti gli altri presidenti, per un regionalismo davvero sostenibile e vicino ai cittadini”, ha concluso Giani.