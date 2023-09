Giappone: Chiesa dell’Unificazione potrebbe essere sciolta dopo uccisione di Shinzo Abe

Settembre 4, 2023

Tokyo, 4 set. (Adnkronos) – Il governo giapponese potrebbe chiedere lo scioglimento della Chiesa dell’Unificazione in seguito all’assassinio , nel luglio dello scorso anno, dell’ex primo ministro Shinzo Abe. La chiesa, i cui membri sono conosciuti colloquialmente come Moonies, potrebbe essere oggetto di un ordine del tribunale di sciogliersi già il mese prossimo, in attesa del completamento di un’indagine sulle controverse attività di raccolta fondi del gruppo, secondo l’agenzia di stampa Kyodo, che cita una fonte governativa anonima.

Il quotidiano Asahi Shimbun, citato a sua volta fonti anonime, ha scritto che per il governo lo scioglimento sarebbe opportuno dato che la chiesa era impegnata in attività “viziose, organizzate e continuate” che superavano le considerazioni sulle libertà religiose sancite dalla costituzione.

Secondo la legge giapponese sulle corporazioni religiose, un tribunale può emettere un ordine di scioglimento se un’organizzazione ha commesso atti che sono “chiaramente riconosciuti come sostanzialmente dannosi per il benessere pubblico”.