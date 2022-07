Giappone: dopo il funerale privato la salma di Abe verrà cremata

Luglio 12, 2022

Tokyo, 12 lug. (Adnkronos) – Il corpo dell’ex leader giapponese Shinzo Abe sarà cremato a Tokyo, dopo il funerale privato che si è tenuto oggi al tempio Zojoji. Il carro funebre che trasportava il corpo di Abe ha viaggiato per le strade della capitale giapponese, passando davanti a una serie di edifici significativi tra cui l’ufficio del Primo Ministro e il palazzo del Parlamento.

Enormi folle hanno fiancheggiato le strade per salutare il carro funebre che trasportava il corpo dell’ex leader ucciso l’8 luglio. Molti sono stati visti agitare e alzare le braccia in aria mentre il veicolo passava, mentre altri chinavano la testa in segno di rispetto. La vedova di Abe, Akie Abe, è stata vista viaggiare sul sedile anteriore del carro funebre.