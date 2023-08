Giappone: Fukushima, Pechino convoca ambasciatore

Agosto 22, 2023

Pechino, 22 ago. (Adnkronos) – La decisione delle autorità giapponesi di scaricare in mare l’acqua della centrale nucleare di emergenza di Fukushima-1 è un errore e la Cina sarà costretta ad adottare tutte le misure di ritorsione necessarie. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri giapponese Wang Wenbin. Intanto, si legge in una nota del ministero degli Esteri cinese, sulla questione dello scarico in mare delle “acque contaminate”, il vice ministro Sun Weidong ha convocato l’ambasciatore giapponese in Cina.

“La Cina insiste fortemente affinché il Giappone rettifichi questa decisione sbagliata e abbandoni il suo piano di scaricare acqua radioattiva in mare”, ha detto in un briefing. “La parte cinese adotterà tutte le misure necessarie per proteggere l’ecologia marina, salvaguardare la sicurezza alimentare e la salute pubblica”.

Il diplomatico cinese ha sottolineato che l’oceano appartiene a tutta l’umanità. “Si tratta di un atto estremamente egoista e irresponsabile da parte giapponese”, ha chiarito, sottolineando che Pechino ha già espresso severamente la sua posizione a Tokyo sulla questione. “Se quest’acqua radioattiva è sicura, non c’è bisogno di scaricarla in mare. Se non è sicura, non si deve scaricarla”, ha detto Wang Wenbin, secondo cui il governo giapponese sta commettendo un “atto sbagliato, irrazionale e non necessario”.