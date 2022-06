Gigi D’Alessio: “A Napoli serata indimenticabile”. E i social impazziscono per Incontrada

Giugno 18, 2022

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Una serata indimenticabile”. La felicità di Gigi D’Alessio alla fine del concerto in Piazza Plebiscito, nella sua Napoli, è incontenibile. Il primo dei due concerti (stasera si replica) napoletani per la celebrazione dei 30 anni di carriera è stato trasmesso in diretta su Rai1: uno show ricco di performance da ricordare, con tantissimi colleghi e amici che hanno raggiunto il cantante sul palco. Tra i momenti più emozionanti gli omaggi a Lucio Dalla e a Pino Daniele, il duetto di Gigi con il figlio, il rapper Lda, e il coro di “sei bellissima” con cui la platea napoletana ha accolto Vanessa Incontrada sul palco. Un momento che ha fatto impazzire i social, con migliaia di tweet di apprezzamento per l’empatia dei napoletani. Non meno divertente il dopo-concerto, con Mara Venier che ha postato nelle sue storie il suo incontro esilarante con Fiorello in un noto ristorante partenopeo.