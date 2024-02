Ginnastica: Cdm, 7 azzurri in gara al Cairo per la prima tappa

Febbraio 14, 2024

Il Cairo, 14 feb. – (Adnkronos) – La prima World Cup di specialità di Ginnastica Artistica maschile e femminile è alle porte, la stagione agonistica internazionale 2024 alzerà il sipario questo fine settimana, con il consueto appuntamento in programma a Il Cairo, in Egitto, da giovedì 15 a domenica 18 febbraio. E la breaking-news è che, anche quest’anno, andrà in diretta su RaiPlay e in differita su Rai Sport! Quest’anno, per la maschile, ci saranno ben quattro interpreti dei grandi attrezzi, convocati per l’occasione dal DTN Giuseppe Cocciaro. Si tratta degli agenti delle Fiamme Oro Carlo Macchini e Salvatore Maresca, di Edoardo De Rosa della Ginnastica Gioy, di Lorenzo Casali della Gymnastic Romagna Team. Torneranno in pedana anche le ginnaste dell’artistica femminile, chiamate dal DTN Enrico Casella. Al Cairo International Stadium rivedremo – dopo l’esordio di Montichiari nel campionato a squadre – Arianna Belardelli, della Ginnastica Heaven insieme a Chiara Barzasi, della Renato Serra e a July Marano della Ginnastica Civitavecchia. La delegazione italiana sarà completata dai tecnici Marcello Barbieri e Marco Fortuna per la maschile, da Mauro Di Rienzo e Rodica Demetrescu per la femminile, dagli ufficiali di gara Fulvio Traverso (anche capo missione) e Veronica Puddu e dalla fisioterapista Beatrice Di Blasio.