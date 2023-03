Ginnastica: Cdm artistica, argento per Giorgia Villa alle parallele asimmetriche

Marzo 11, 2023

Baku, 11 mar. – (Adnkronos) – Il primo giorno di finali a Baku (Azerbaijan), sede della terza tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, ha consegnato un podio all’Italia. Il merito è di Giorgia Villa, che si è classificata al secondo posto nelle parallele asimmetriche. L’azzurra si è resa protagonista di un ottimo esercizio totalizzando un punteggio di 14.000. Meglio di lei soltanto la stellina cinese Qiu Qiyuan (14.700). Il podio lo ha completato l’olandese Sanna Veerman (13.766). Alla Milli Gymnastics Arena da segnalare anche il quarto posto di Nicola Bartolini al corpo libero. L’italiano ha messo in atto una buona performance, valutata dai giudici con 13.433 punti. Lo score, tuttavia, non è bastato per sopravanzare il kazako Milad Karimi (14.200), l’ucraino Illia Kovtun (13.933) e lo statunitense Riley Loos (13.733), che si sono spartiti i tre gradini del podio.