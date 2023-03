Ginnastica: Cdm, Bartolini in finale al corpo libero e Villa alle parallele asimmetriche a Baku

Marzo 9, 2023

Baku, 9 mar. – (Adnkronos) – A Baku si è appena conclusa la prima giornata di qualifiche alla terza Coppa del Mondo del circuito internazionale Fig 2023. Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese) continua a far parlare di sé al corpo libero conquistando il quarto punteggio di giornata in questa specialità (13.966) valido per l’accesso alla finale di sabato, la prima in diretta su RaiPlay2 dalle ore 9 del mattino. Davanti a lui il croato Aurel Benovic (14.500), l’ucraino Illia Kovtun (14.233) e il kazako Milad Karimi (14.233). Ma ora le carte si rimescolano e sabato torneranno sul quadrato azero anche l’americano Riley Loos (13.766), i due irlandesi Eamon Montgomery (13.733) e Dominick Cunningham (13.666) e l’inglese Harry Hepworth (13.633). Tutti contro tutti per una nuova gara al cardiopalma. Devono farsi trovare pronti per sabato anche Yumin Abbadini (Pro Carate) e Matteo Levantesi (Virtus E. Pasqualetti) che in qualifica al corpo libero e parallele pari sono arrivati in 11/a (13.533) in 9ª posizione (14.133), valide per le prime riserve che entrano in gara solo nel caso in cui alcuni dei ginnasti prima di loro diano forfait. La gara femminile ha visto protagonista Giorgia Villa.

L’Agente del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ha guadagnato la seconda posizione agli staggi asimmetrici con il personale di 13.900 dietro alla cinese Qiu Qiyuan (14.766). La finale, programmata sempre per l’11 marzo, sarà live su RaiPlay 2 dalle ore 10. Anche in questa gara abbiamo un’azzurra tra le prime riserve, si tratta di Arianna Belardelli (Ginnastica Heaven), finita al decimo posto con il punteggio di 12.833. Il programma di gara proseguirà domani con le fasi di qualificazione al volteggio maschile, trave, corpo libero femminile, cavallo con maniglie e sbarra e farà il suo ingresso nel campo gara della Milli Gymnastics Arena anche il bronzo All-Around junior ai campionati continentali di Monaco 2022, Viola Pierazzini.