Ginnastica: Mondiali ritmica, impresa da leggenda per la Raffaeli, oro all-around

Sofia, 17 set. (Adnkronos) – Impresa da leggenda di Sofia Raffaeli ai Mondiali di Ritmica di Sofia. L’azzurra ha vinto la medaglia d’oro nell’All around con un punteggio di 133.250. Oro storico per la campionessa delle Fiamme Oro, prima italiana ad imporsi nel concorso generale individuale. La 18enne marchigiana, denominata ‘Formica Atomica’ ha trionfato in ben tre Finali di Specialità (cerchio, palla, nastro), ed ora ha calato il poker nel concorso generale conquistando anche un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.