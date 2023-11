Ginnastica: mondiali trampolino elastico, 4 azzurri convocati per Birmingham

Novembre 6, 2023

Birmingham, 6 nov. -(Adnkronos) – Tutto pronto a Birmingham per i Mondiali di trampolino elastico. L’evento in programma in Inghilterra da giovedì 9 a domenica 12 novembre sarà fondamentale anche in ottica Parigi 2024: le otto donne e gli otto uomini meglio piazzati nella classifica finale, infatti, conquisteranno un posto nazione per i Giochi Olimpici, ma ogni Comitato Olimpico Nazionale potrà qualificare solo un atleta per genere. Il direttore tecnico azzurro Giuseppe Cocciaro ha convocato quattro ginnasti per la rassegna iridata: si tratta di Samuele Patisso Colonna, Marco Lavino, Isabella Murgo e Sofia Pellissier.