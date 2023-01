Ginnastica: Tecchi, ‘Maccarani resta coach ma non dt, decisione è mia’ (2)

Gennaio 12, 2023

(Adnkronos) – Tecchi parlando ancora della sospensione di Maccarani da dt della Nazionale e della sua conferma come allenatrice delle Farfalle, ha aggiunto: “Ho sentito il Coni, ho sentito il consiglio federale, abbiamo sentito anche la psicologa del centro e la capitana Maurelli. Alla fine il consiglio si è ritrovato su questa decisione. O meglio: mi ha consigliato, ma la decisione l’ho presa io. Sono d’accordo con Malagò: non pensiamo sia giusto fare noi i giudici. L’abbiamo sospesa da direttrice tecnica anche per darle la possibilità di difendersi meglio. Noi abbiamo la massima fiducia nella giustizia sportiva e nella procura di Monza. Speriamo facciano il fretta. Da oggi siamo tranquilli”, ha aggiunto Tecchi che il prossimo 2 febbraio nel prossimo consiglio federale dovrà dare il nuovo incarico alla Maccarani.