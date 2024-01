Giocattoli: Barranca (Clementoni),’all’acquisto non si rinuncia, ma cala scontrino medio’**

Gennaio 11, 2024

Milano, 11 gen. (Adnkronos) – “Il 2023 registra un risultato che possiamo valutare in termini positivi: nonostante un clima di generale incertezza, il consumatore non rinuncia all’acquisto di un giocattolo, soprattutto in occasione delle festività natalizie con un risultato che vede il mercato in leggera flessione. Dall’interazione con i nostri clienti emerge la sensazione di uno ‘scontrino medio” in lieve calo, evidenza che va di pari passi passo con la procrastinazione dell’atto di acquisto. Lo scenario che si è delineato è quello di un consumatore molto attento alla spesa, che pondera con attenzione, forse anche in attesa dell’offerta migliore”. Così, all’Adnkronos, il direttore vendite Italia di Clementoni Francesco Barranca descrive l’andamento dell’anno da poco concluso.

Per Clementoni “è stato un anno importante -spiega Barranca- che ha coinciso con il nostro 60simo anniversario e si è mostrato in linea con il trend del mercato, con alcuni segnali estremamente positivi lato prodotto: il nostro giocattolo più venduto, nella settimana più importante dell’anno, è un gioco emblema dell’azienda, ‘Il mio primo computerino’ della linea Sapientino, brand sinonimo di gioco educativo”. C’è poi il ‘must have’ di questo Natale, ‘Il laboratorio delle penne’: “un gioco creativo che ha avuto un grandissimo successo sul mercato italiano ed europeo e che è ancora oggi, passato il periodo festivo, molto richiesto”.

A livello distributivo, Clementoni è strutturata, da decenni, con 9 filiali commerciali a presidio del mercato europeo, dove sviluppa il 70% del proprio fatturato consolidato attraverso le linee di prodotto che maggiormente la rappresentano: i giochi per la prima infanzia, gli educativi, i giochi scientifici, i creativi e i puzzle. I prodotti più distribuiti cross-country sono quelli più rappresentativi per l’azienda: tra i giochi scientifici il prodotto di maggiore successo è proprio il capostipite della linea ‘Mio Robot’, mentre nel mondo della creatività, oltre al già citato ‘Laboratorio delle penne’, il best seller (sell in) Clementoni è ‘Tattoo Studio’. “Per la prima infanzia il nostro gioco più distribuito è ‘La poltroncina suona, canta e balla’ e infine nel mondo degli educativi troviamo ‘L’Esploramondo interattivo’. In definitiva abbiamo avuto un 2023 con segnali decisamente confortanti per il 2024 -conclude Barranca- soprattutto per le buone performance dei grandi classici e dei prodotti novità”.