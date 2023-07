Giochi, continua impegno di Codere sui temi legalità e sicurezza

Luglio 26, 2023

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – Parte oggi in tutte le sale Codere, dirette ed indirette, la campagna ‘Difendiamo il tuo gioco’. In assoluta continuità con quanto fatto negli anni in termini di tutela del giocatore, rispetto delle normative e controllo della sicurezza, Codere pone l’accento, ancora una volta, sulle regole del gioco, sulla trasparenza e sui sistemi informatici che rendono possibili esperienze di intrattenimento sicure e affidabili.

L’impegno verso il cliente e verso il regolatore si concretizza in policy di sicurezza informatica che mettono al riparo da rischi di intrusione sui sistemi di gioco e sulla privacy, ed in procedure dirette ad impedire fenomeni criminali quali il riciclaggio e la manomissione dei sistemi stessi.