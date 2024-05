Giochi: Lotto, in Lombardia doppietta da oltre 45 mila euro

24 Maggio 2024

Milano, 24 mag. (Adnkronos) – Lombardia in festa con il Lotto. Nel concorso di giovedì 23 maggio, come riporta Agipronews, messa a segno in provincia di Milano una doppietta da oltre 45 mila euro: nel capoluogo lombardo sono stati vinti 23.750 euro con tre ambi e un terno, mentre a Rho, un giocatore si è aggiudicato poco più di 22mila euro con undici terni, cinque quaterne e una cinquina (combinazione 1-3-12-25-73-75 giocata su tutte le ruote). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 511,5 milioni in questo 2024.