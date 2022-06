Giochi Mediterraneo: Busà, ‘emozione diversa oro olimpico e porta bandiera’

Giugno 23, 2022

Roma, 23 giu. – (Adnkronos) – “E’ una emozione diversa dall’oro olimpico ad essere portabandiera. Quando il presidente Malagò mi ha chiamato per dirmelo ero orgoglioso e felice ma è anche una grande responsabilità. Sono doppiamente orgoglioso per rappresentare il mio sport e il mio paese, questo mi rende orgoglioso. E’ anche una responsabilità ma voglio rappresentare al meglio tutti gli sport”. Lo ha detto il campione olimpico del Karate Luigi Busà, portabandiera ai Giochi del Mediterraneo alla conferenza stampa di presentazione tra il Coni e Aeroporti di Roma al Gate E11 dell’Aeroporto di Fiumicino con la delegazione azzurra in partenza per Orano in Algeria.