Giochi Mediterraneo: Mornati, ‘confermano la crescita dello sport italiano’

Luglio 6, 2022

Orano, 6 lug. – (Adnkronos) – “Battere il risultato ottenuto quattro anni fa a Tarragona non è solo un fatto numerico, ma dà il trend di quanto sta succedendo allo sport italiano. È una continua escalation e i Giochi del Mediterraneo lo confermano, in tutte le manifestazioni abbiamo visto miglioramenti. Il trend positivo è diventata una non notizia e questo è positivo”. Così il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, nel corso della conferenza stampa a Casa Italia, a Orano, dove fa un bilancio dei Giochi del Mediterraneo. “Con l’eccezione della pallamano, che aveva un compito particolarmente difficile, tutte le federazioni presenti sono andate a medaglia a Orano -prosegue l’ex canottiere-. La sfida alla Turchia è stata avvincente e ha confermato come i Giochi del Mediterraneo abbiano un grosso significato, perché ci sono nazioni molto evolute, che investono molto come la Turchia anche con una politica abbastanza borderline andando a prendere atleti da altre nazioni per puntare a vincere il medagliere. Noi abbiamo confermato di essere davanti ai nostri concorrenti come Francia, Spagna e i paesi balcanici, anche con le squadre B”.