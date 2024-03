Giochi: ok Cdm a riordino, canoni più alti per concessionari online, 3 canoni in arrivo

Marzo 11, 2024

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – Con l’approvazione definitiva del Dlgs sui giochi online, il governo “interviene per razionalizzare e aggiornare il sistema dei giochi pubblici a distanza, aumentando il valore delle concessioni da assegnare portandole ai corretti livelli di mercato. Tutto il sistema viene regolato con norme più moderne e rigorose”. E’ quanto trapela da fonti di governo al termine del Cdm.

“Vengono, quindi, sensibilmente aumentati gli importi richiesti ai concessionari che per operare in Italia dovranno pagare tre canoni – viene inoltre spiegato -: un ‘canone una tantum’ che passa dai precedenti 250mila euro a 7 milioni di euro (ben il 2.800 per cento in più); un ‘canone annuale’ pari al 3% dei ricavi netti di ogni concessionario (il doppio rispetto al passato); una ‘fee annuale’ pari allo 0,2% dei ricavi netti dei concessionari per campagne informative e di comunicazione per il contrasto alla ludopatia”.