Giochi: Vaccari (Pd), ‘cosa pensa il governo dei nuovi gratta e vinci on line?’

12 Luglio 2024

Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Non sentivamo davvero il bisogno di questa novità. Ma l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha immesso sul mercato ben nove nuovi gratta e vinci, i cosiddetti Multiprice Epsilon perché sono di tutti i prezzi, dai 10 centesimi ai 20 euro, quello più caro può fare vincere fino a 100 mila euro. E la novità è che questi biglietti si comprano e si giocano online, senza più intermediari e come dice qualcuno “comodamente seduti sul divano”. Lo dichiara Stefano Vaccari deputato del Pd.

“Non dobbiamo spiegare la pericolosità di tutto questo, nemmeno più la deterrenza dello sguardo degli altri, mentre in casa, da soli davanti ad un PC, cadono tutti i freni inibitori e le dipendenze si acuiscono -prosegue Vaccari-. Per questo è folle scrivere, come fa un pezzo su ‘il Veggente’, ‘un’estate all’insegna del divertimento’, e ‘attenzione che potrebbe creare dipendenza’, ma quale divertimento? Ma come si fa a ironizzare sulla dipendenza in positivo quando ci sono migliaia di malati di azzardo in carico al servizio sanitario nazionale? Vediamo solo grossi pericoli. Per tutti, in particolare per i più giovani e i più fragili. Non ne sentivamo davvero il bisogno. Per il Governo tutto a posto?”, conclude Vaccari.