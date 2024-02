Giornalisti: Al Bano a Feltri, ‘caro Vittorio datti un filtro, su meridionali battute antistoriche’**

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Da una persona che reputo molto intelligente e preparata non mi aspetto battute così cretine, antistoriche e disumane. Uno può avere dei cali nella vita, quindi umanamente lo accetto, ma non accetterò mai quello che ha detto”. Al Bano commenta così, interpellato dall’Adnkronos, la notizia che il fondatore di ‘Libero’ Vittorio Feltri andrà a processo a Roma, con rito abbreviato, il prossimo 24 settembre per istigazione all’odio razziale in relazione a una serie di articoli e interventi in tv contro i meridionali.

“Con tutto il rispetto, chiedo a Feltri: ma uno sceglie dove deve nascere? -scandisce il cantante di Cellino San Marco- Che mi dia una risposta, e me ne farò una ragione”. Al Bano sottolinea: “Io sono nato nel Sud, ho cambiato pelle molte volte, ho vissuto a Milano ma il rispetto, e sottolineo il rispetto, che si deve avere per l’essere umano, deve essere totale”. Per l’artista pugliese “è assurdo stare col compasso a dire ‘nord’, ‘sud’. Anche il signor Aldo Moro è nato nel sud, Salvemini era del sud, tutti coglioni?”, ironizza caustico Al Bano. Che conclude rivolgendosi direttamente al giornalista: “Caro Feltri, datti un ‘filtro’ a quello che dici. Io non sarò mai contro di te, perché farei il tuo stesso errore”.