Giornalisti: La Russa, ’30 anni senza giustizia per Alpi e Hrovatin non ammissibili’**

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Gentili senatrici, gentili senatori, come sapete oggi ricorre il trentesimo anniversario dall’assassinio della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e di quello dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuti a Mogadiscio il 20 marzo 1994. Ilaria e Miran si trovavano in Somalia per seguire giornalisticamente una pista su degli ignobili traffici clandestini di armi e tangenti. E proprio questa pista, purtroppo, fu per loro fatale”. Lo ha detto il presidente del Senato, in apertura dei lavori d’Aula, commemorando la giornalista e l’operatore morti 30 anni fa.

“Quel giorno, un commando aprì il fuoco su di loro prima di fuggire via. Da allora è iniziata una lunghissima vicenda processuale senza che mai si riuscisse a fare piena luce su questa vicenda. Gli assassini materiali e i loro mandanti, ancora oggi, sono ignoti. Un vulnus che spero possa essere sanato. Trent’anni senza verità, trent’anni senza giustizia non sono ammissibili”, aggiunge. “Come ha ricordato il Presidente Sergio Mattarella, le Medaglie d’oro al Merito Civile, di cui Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sono stati insigniti testimoniano il valore che la Repubblica riconosce al loro sacrificio. E’ anche un’occasione per non dimenticare quanto la libertà di stampa rappresenti un presupposto fondamentale per lo Stato di diritto. Nel commosso ricordo di Ilaria e Miran, e nel rivolgere ai loro familiari la nostra sentita vicinanza, invito l’Aula a osservare un minuto di silenzio”, conclude.