Giornalisti: Moles, ‘libertà stampa pilastro democrazia’

Maggio 3, 2022

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Difendere, tutelare e sostenere la libertà di stampa, che è il pilastro di ogni democrazia, è un dovere quotidiano di ciascuno. La buona informazione è un diritto del cittadino ed è essenziale nel contrasto alla disinformazione imperante”. Lo afferma Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria.

“In questa giornata -aggiunge- il mio pensiero è rivolto in particolare a quanti operano in contesti complessi, anche mettendo a repentaglio la loro stessa vita, per raccontare ciò che accade, svolgendo un servizio fondamentale”.