Giornalisti: Orlando, ‘Piantedosi chiarisca su cronisti fermati’

23 Maggio 2024

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Il ministro Piantedosi faccia subito chiarezza su quanto è accaduto oggi a Roma, dove sono stati fermati e trattenuti in commissariato per l’identificazione e la perquisizione tre giornalisti. Non bisogna sottovalutare in alcun modo questi episodi che costituiscono dei campanelli d’allarme che rischiano di compromettere diritti fondamentali come quello all’informazione”. Così il deputato Pd, già Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.