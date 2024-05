Giornalisti: Ronzulli (Fi), ‘eliminare carcere per cronisti’

14 Maggio 2024

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Esprimere la convinta solidarietà al cronista Pasquale Napolitano non è sufficiente. Ad essere ingiusto, oltre alla condanna ad otto mesi, è il fatto che nel nostro Paese sia ancora previsto per la diffamazione il carcere per i giornalisti. Non a caso, Forza Italia è in prima linea per eliminare una misura che rappresenta una spada di Damocle sulla testa dei cronisti, in grado di condizionare la libertà di stampa”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.