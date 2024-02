Giornalisti: Zanella, ‘grave comportamento governo oggi in aula Camera’

Febbraio 21, 2024

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Il Governo giunge impreparato in aula per la discussione delle mozioni delle opposizioni sulla libertà di informazione e le necessarie tutele per la stampa. A pensar male si fa peccato ma, diceva il saggio, ‘ci si azzecca’. Guarda caso proprio questo tema sensibile e mal digerito dalla destra è stato accantonato, verrà ripreso prossimamente, forse”. Così Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.