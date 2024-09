Giornata Sla, Locatelli: “Riflettori accesi su importanza ricerca”

15 Settembre 2024

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Tenere accesi i riflettori sulla malattia e sull’importanza della ricerca, lanciando, attraverso il colore verde, un messaggio forte di speranza e di vicinanza”. Così, il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli per l’accensione dell’illuminazione verde di Palazzo Chigi, e di altri monumenti a livello nazionale, in occasione della Giornata nazionale Sla, sclerosi laterale amiotrofica, che si celebra il 14 e 15 settembre, promossa da Aisla, l’Associazione italiana sclerosi alterale amiotrofica, per sostenere la ricerca e le iniziative a favore di pazienti e famiglie con Sla.

Oltre a ringraziare per “l’impegno, la determinazione, l’attenzione” tutti coloro che “ogni giorno” si prendono cura dei “pazienti e le loro famiglie” che così “si sentono meno sole”, il ministro Locatelli ha parlato delle “sfide cruciali per il futuro: penso alla riforma della disabilità che stiamo attuando e allo stesso concetto di disabilità che cambia. La sfida vera è questa e la vinciamo soltanto se sapremo fare rete come già fate anche voi”.