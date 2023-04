Giornata Terra: Rotelli (Fdi), ‘difesa territorio è tra nostre priorità’

Aprile 22, 2023

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “La Giornata Mondiale della Terra che oggi si celebra in tutto il mondo è una delle ricorrenze a livello internazionale che, attraverso una serie di gesti e iniziative, permettono alle persone di sviluppare una coscienza ecologica, sensibilizzandole su quanto sia importante preservare il territorio e gli ecosistemi. Per noi patrioti questa è una tematica molto sentita: chi ama la propria Nazione non può che difendere infatti anche la natura”. Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Ambiente a Montecitorio.

“Sono tante le azioni che questo governo intende perseguire a tutela del territorio per fronteggiare delle emergenze che in Italia, come nel resto del mondo, stanno rappresentando un serio rischio per l’ambiente e i cittadini. Penso – aggiunge Rotelli – al consumo di suolo e alla cementificazione selvaggia che stanno distruggendo habitat con la conseguente perdita di flora e fauna. Il dissesto idrogeologico è una delle piaghe che intendiamo contrastare per fa le fronte ai danni economici e sociali che produce”.

“La Giornata Mondiale della Terra è un’occasione, inoltre, per riflettere su quanto sia importante tutelare il nostro ‘oro blu’, l’acqua, la cui scarsità comporta una serie di ingenti conseguenze, dalla desertificazione del suolo alla scarsità di cibo. Il governo Meloni è al lavoro per superare i decenni di ritardi nella lotta allo spreco idrico: il decreto legge contro la siccità è, in tal senso, una prima efficace risposta. Un futuro sostenibile, in cui coniugare la dovuta attenzione all’ambiente con le esigenze dei cittadini e dei lavoratori, è quello che questo governo sta ogni giorno progettando in modo serio e pragmatico”, conclude il deputato.