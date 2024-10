Giornate FAI, Usai: “Il 12 e 13 ottobre apriremo 700 luoghi inediti”

4 Ottobre 2024

(Adnkronos) – “Le Giornate FAI sono l’appuntamento più importante della Fondazione e si svolgono sia in primavera che in autunno. Sono dei momenti di grandissima festa perché offriamo agli italiani l’opportunità di visitare dei luoghi inediti. In questa edizione sono 700 i luoghi inediti che il FAI aprirà grazie ai suoi volontari e ovviamente chiediamo a chi visiterà i nostri beni di iscriversi, perché attraverso l’iscrizione può aiutare la missione istituzionale della Fondazione”. Lo ha dichiarato Davide Usai, Direttore Generale del Fondo per l’Ambiente Italiano, a margine della presentazione alla stampa delle Giornate del FAI d’autunno che si svolgeranno il 12 e 13 ottobre in tutta Italia.

In merito alla collaborazione con Groupama, Usai ha sottolineato: “Siamo molto contenti che anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, Groupama sostenga le giornate FAI di autunno. Per noi è motivo ovviamente di grande orgoglio, soprattutto perché questa è una partnership che si sta consolidando su dei valori assoluti che condividiamo. Tendenzialmente il FAI sta facendo degli investimenti molto importanti sulla sostenibilità ambientale per assicurare che il patrimonio storico, paesaggistico e naturalistico del nostro Paese venga salvaguardato. Sulla base di questi valori e della sostenibilità, la partnership con Groupama si sta consolidando e auspichiamo possa rafforzarsi e allargarsi anche ad altre iniziative”.