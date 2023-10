Giovani: alla Camera fenomeno hakikomori, ‘100mila in Italia gli adolescenti auto-rinchiusi’

Ottobre 16, 2023

Roma, 16 ott (Adnkronos) – “Le istituzioni non possono ignorare questa piaga che colpisce le giovani generazioni”. Lo ha detto alla Camera Immacolata Zurzolo (FdI) in occasione della discussione in aula delle mozioni presentate da diversi gruppi sul contrato al fenomeno ‘hikikomori’, l’isolamento sociale volontario che riguarda le fasce più giovani della popolazione.

“L’associazione ‘Hikikomori Italia’ indica in 100.000 il numero di giovani che vivono questo radicale disagio esistenziale nella nostra nazione”, ha sottolineato la Zurzolo. “Con questa mozione, il Partito democratico intende portare alla luce il fenomeno e impegnare il governo rispetto a una strategia complessiva di riconoscimento del disturbo, ma anche di contrasto del disturbo”, ha detto la deputata del Pd Michela Di Biase chiedendo, tra l’altro, “di sostenere con forza ed urgenza l’iter legislativo per l’istituzione della figura dello psicologo delle cure primarie”.

“Non possiamo fingere che il fenomeno non sia un problema: in Italia abbiamo oltre 100 casi di giovani e adolescenti che decidono di auto-rinchiudersi nella propria abitazione, soli con il proprio computer”, ha sottolineato Naike Gruppioni, deputata di Azione-Italia viva.