Giovani e contraccezione, a Bari prima tappa 2025 ‘My Body Match’ al cinema

11 Aprile 2025

Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) – Parte oggi da Bari presso lo spazio AncheCinema l’edizione 2025 del tour ‘My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema’, progetto ideato dalla ginecologa influencer Chiara Di Pietro, con il contributo non condizionante di Gedeon Richter Italia, per parlare di educazione affettiva e sessuale a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado. ‘My Body Match’, campagna educazionale dell’azienda farmaceutica ha lo scopo di promuovere una più aperta e costruttiva conversazione sulla contraccezione, sull’affettività e sessualità, spiega una nota. Il tour ha l’obiettivo di illustrare a ragazze e ragazzi una panoramica sul mondo sessuale che li riguarda da vicino, in un ambiente sicuro e divertente come il cinema, incoraggiandoli a porre domande, esprimere curiosità e sviluppare quella consapevolezza necessaria per diventare adulti sereni.

“Mannaggia al Sesso è un progetto educativo pensato per offrire ai giovani uno spazio su misura, dove confrontarsi con gli esperti in modo interattivo su sessualità, contraccezione ormonale e falsi miti legati ai cambiamenti del corpo. I giovani hanno molte lacune su questi temi e, grazie a questo progetto, possono trovare risposte senza paura di essere giudicati”, afferma Di Pietro, ginecologa seguitissima su Instagram, che insieme a Francesca Romana Tiberi, psicologa e sessuologa clinica, e ad Antonio Rossi, specialista in urologia e andrologia, approfondirà gli aspetti biologico-sessuali e socio-psicologici dell’essere adolescenti e temi fondamentali quali l’importanza della prevenzione da malattie e gravidanze indesiderate, i principali metodi contraccettivi, il rispetto di sé e degli altri, affrontando il tema del desiderio, del consenso e del rispetto reciproco in una relazione. “Vogliamo ringraziare Gedeon Richter Italia – aggiunge Di Pietro – per aver creduto da subito nel progetto, supportandoci totalmente e in ogni aspetto della sua realizzazione. L’obiettivo condiviso è rendere consapevoli ragazze e ragazzi dell’importanza di prendersi cura della propria salute e del proprio benessere in un percorso di maturità e formazione”.

Commenta Maria Giovanna Labbate, amministratrice delegata di Gedeon Richter Italia: “Siamo entusiasti di portare avanti questo progetto con la dottoressa Di Pietro, convinti che l’educazione sessuale e affettiva, al pari di un’informazione corretta in ambito contraccettivo, siano essenziali per il benessere e l’autodeterminazione dei giovani. Offrire alle nuove generazioni strumenti concreti di conoscenza significa aiutarle a compiere scelte più consapevoli, a vivere la propria sessualità in modo sano e responsabile e ad affrontare con maggiore serenità, e liberi da pregiudizi, le diverse fasi della loro vita”. Il profilo Instagram del progetto è @mannaggiaalsesso, maggiori informazioni sula campagna @my.body.match e magazinefemminile.it/my-body-match.