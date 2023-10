Giovani: lunedì presentazione ‘Rapporto giovani 2023’ all’università Cattolica a Roma

Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – Lunedì 23 ottobre alle ore 17, presso il Centro Congressi del campus di Roma dell’Università Cattolica (Sala Italia – Largo Francesco Vito, 1), si terrà l’iniziativa ‘Tra disincanto e voglia di futuro’ con la presentazione del volume ‘La condizione giovanile in Italia’, Rapporto Giovani 2023 (Ed. Il Mulino) alla presenza dei ministri Raffaele Fitto e Matteo Piantedosi e del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

“Il volume raccoglie i risultati e le analisi dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell’Università Cattolica, realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo e in collaborazione con Ipsos. Il report indaga come i giovani vivano e interpretino i cambiamenti in atto e quali ricadute abbiano non solo sulle condizioni oggettive ma anche su preferenze, obiettivi e significati del loro essere e agire nella società e nel mondo del lavoro. Ciò emerge anche confrontando sia i giovani italiani con i coetanei degli altri grandi Paesi europei sia dalle specificità del contesto italiano. Il Toniolo, infatti, a partire dal 2012, realizza il Rapporto Giovani, la più estesa ricerca nel nostro Paese sull’universo giovanile, fornendo dati comparabili a livello internazionale”. All’evento, moderato da Giuseppe Fioroni, vicepresidente dell’Istituto Toniolo, interverranno Mario Delpini, arcivescovo di Milano e presidente dell’Istituto Toniolo, Franco Anelli rettore dell’Università Cattolica, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Presenteranno i dati del Rapporto Giovani Elena Marta, docente di Psicologia sociale e di comunità all’Università Cattolica e Alessandro Rosina, docente di Demografia e Statistica sociale all’Università Cattolica e coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani.