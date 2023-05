Giro d’Italia 2023, Cort Nielsen vince decima tappa

Maggio 16, 2023

(Adnkronos) – Magnus Cort Nielsen ha vinto la decima tappa del Giro d’Italia 2023, la Scandiano-Viareggio di 196 km. Al secondo e terzo posto, alle spalle del corridore della EF Education-EasyPost, si sono classificati rispettivamente Derek Gee (Israel – Premier Tech) e Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla). Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) è la maglia rosa di leader della classifica generale.

“Sono estremamente felice di completare questo tris, vincendo una tappa del Giro d’Italia dopo averlo fatto al Tour de France e alla Vuelta. E’ stato uno dei giorni più difficili che ho trascorso in bicicletta. Ho faticato per rientrare sul gruppetto di testa, poi la mia radio non funzionava a causa della pioggia, quindi non ero mai sicuro di dove fosse il gruppo inseguitore. Abbiamo continuato a spingere forte. Ne è valsa la pena. È difficile credere che sia successo”, le parole di Cort Nielsen.

“E’ stato bello, ma ovviamente non è l’ideale conquistare la maglia rosa così”, dice Thomas, nuovo leader dopo il ritiro di Remco Evenepoel, positivo al covid. “È stata una giornata difficile, con molti attacchi. Faceva piuttosto freddo in cima alla salita e ancor di più in discesa. Sono contento di aver superato bene questa tappa. In questa corsa tutto può succedere, soprattutto con questo meteo”.