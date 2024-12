Giubileo: Mantovano, ‘in campo risorse per 2,3 mld, ultima riunione prima di Porta Santa’

19 Dicembre 2024

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – Si è aperta a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, la riunione congiunta del Tavolo istituzionale e della Cabina di coordinamento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025. Il sottosegretario Mantovano ha aperto la riunione spiegando che “si tratta dell’ultimo incontro che teniamo prima dell’apertura della Porta Santa, ma non ultimo in assoluto. Desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al Tavolo per il contributo offerto, a cominciare dal sindaco di Roma e commissario straordinario di governo per il Giubileo, Roberto Gualtieri, il pro-prefetto per l’Evangelizzazione monsignor Rino Fisichella, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, la Santa Sede oggi qui rappresentata non solo da mons. Rino Fisichella ma anche dal cardinale Baldo Reina, i ministeri, i parlamentari, le tante strutture che non sto qui a elencare. Le risorse messe in campo ammontano a ben 2.329.800.000 euro, tra fondi per investimenti e per spesa corrente. Ma importante è soprattutto lo spirito che ha ispirato il Tavolo”, osserva Mantovano.

“Abbiamo seguito un metodo che conferma come, quando le amministrazioni si siedono assieme per risolvere i problemi, a prescindere dalle diverse appartenenze ed evitando il rimpallo di competenze, i problemi si possono risolvere. Possiamo dire che tra i primi effetti del Giubileo c’è stato questo, che non è un miracolo ma una cosa che è possibile ottenere, basta volerlo. Sarebbe bello che questo metodo diventasse ordinario”, conclude il sottosegretario.