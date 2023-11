Giubileo: P.Chigi, ‘proficua collaborazione con Santa Sede, attesi milioni pellegrini’ (2)

Novembre 14, 2023

(Adnkronos) – La riunione di quest’oggi fa seguito a quella svoltasi lo scorso 19 aprile presso la Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico in Vaticano. Per la parte italiana, oltre alla premier Giorgia Meloni erano presenti il vicepremier Antonio Tajani, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, della Cultura Gennaro Sangiuliano, della Salute Orazio Schillaci, per gli Affari europei Fitto, del Turismo Daniela Santanchè, per le Disabilità Alessandra Locatelli. Presenti anche il sindaco di Roma e commissario straordinario di Governo per il Giubileo Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il prefetto di Roma Lamberto Giannini.

Per la Santa Sede erano presenti il Segretario di Stato, Pietro Parolin, il Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Rino Fisichella, il Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Paul Richard Gallagher, il Sottosegretario del Dicastero per l’Evangelizzazione, Graham Bell, l’Assessore per gli Affari Generali, Roberto Campisi, il vice segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Giuseppe Puglisi Alibrandi, il vicedirettore delle Infrastrutture e Servizi Ernesto Screpanti e il Vicedirettore dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile Paolo Giulietti.