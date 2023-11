Giubileo: P.Chigi, ‘proficua collaborazione con Santa Sede, attesi milioni pellegrini’**

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Nel corso dell’incontro bilaterale tra governo e Santa Sede, durato circa un’ora a Palazzo Chigi, “entrambe le parti hanno espresso apprezzamento per la proficua e intensa collaborazione tra Italia e Santa Sede per l’organizzazione di un appuntamento storico e globale che porterà a Roma e in Italia milioni di pellegrini da ogni parte del mondo”. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine dell’incontro.

“La cabina di regia, che in questi mesi si è riunita ogni 15 giorni, continuerà a coordinare e monitorare l’andamento dei lavori. Si è ribadita l’importanza anche culturale, oltre che spirituale, dell’evento e si è fatto il punto sullo stato d’avanzamento del Piano delle opere e degli interventi connessi al Giubileo”. (segue)