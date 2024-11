Giubileo: Silvestri, ‘in manovra proposto emendamento per favorire smart working’

13 Novembre 2024

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “C’è una parte della legge di bilancio destinata al Giubileo: Roma sta per accogliere 35 milioni di pellegrini, ha i cantieri aperti e non ancora chiusi, ma soprattutto avremo per tutto l’anno i cantieri del Pnrr. Siamo in una situazione di assoluta emergenza per la mobilità. E’ con questo spirito che ho proposto con un emendamento di favorire lo Smart working perché chi può lavorare da casa aiuta la città. Non dobbiamo portare i romani a odiare un evento che porta prestigio internazionale”. Lo ha detto il capogruppo alla Camera del M5s, Francesco Silvestri, in conferenza stampa con il leader del Movimento, Giuseppe Conte.