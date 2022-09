Giubileo: Zingaretti e Gualtieri a P.Chigi, riunione con governo (2)

Settembre 1, 2022

(Adnkronos) – Alla riunione del tavolo istituzionale per il Giubileo – che dovrebbe essere presieduta dal premier Mario Draghi – prenderanno parte i ministri degli Esteri Luigi Di Maio, dell’Interno Luciana Lamorgese, dell’Economia Daniele Franco, dei Trasporti Enrico Giovannini, della Cultura Dario Franceschini e del Turismo Massimo Garavaglia. Presenti inoltre i componenti della Commissione parlamentare Giubileo Alberto Bagnai (Lega), Annamaria Parente (Iv), Isabella Rauti (FdI), Marianna Madia (Pd), Francesco Silvestri (M5S) e Annagrazia Calabria (FI). Per il governo, in sala verde, anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e il capo di gabinetto Antonio Funiciello.