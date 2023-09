Settembre 28, 2023

Roma, 28 set (Adnkronos) – Ha da poco preso il via in aula alla Camera dei deputati la ‘chiama’ per il voto di fiducia sul decreto che contiene disposizioni sul processo penale, sul processo civile, sul contrasto agli incendi boschivi, sul recupero dalle tossicodipendenze, su salute e cultura, sul personale della magistratura e della pubblica amministrazione.