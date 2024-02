Giustizia: al via in Senato discussione generale su ddl Nordio

Febbraio 6, 2024

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – Al via in Senato la discussione generale sul ddl Nordio, che propone modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. Il provvedimento sarà discusso nel testo proposto dalla Commissione Giustizia, che ne ha concluso l’esame nella seduta del 23 gennaio conferendo mandato al relatore, la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, a riferirne all’Assemblea. In Aula è presente il ministro per la Giustizia, Carlo Nordio.