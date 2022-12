Giustizia: alle 13 Pd presenta ddl modifica Severino

Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Oggi, alle ore 13, presso la sala Nassirya del Senato, il Partito democratico presenterà due disegni di legge in merito alla modifica delle legge Severino nella parte della sospensione dalla carica dei sindaci dopo il primo grado di giudizio e in materia di responsabilità politica, amministrativa ed erariale dei sindaci. All’iniziativa interverranno le capogruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, i primi firmatari dei disegni di legge, Dario Parrini e Anna Rossomando e il responsabile Enti Locali del Pd, Francesco Boccia. Saranno presenti i senatori componenti delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sul sito di Radio Immagina.