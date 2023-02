Giustizia: avv. Chiesa, ‘Nordio ha capacità di devastare sistema, vada fino in fondo’**

Febbraio 15, 2023

Milano, 15 feb. (Adnkronos) – “Il ministro Nordio è un ‘numero 1’, un uomo straordinario. Io ho avuto l’onore di conoscerlo e di lavorarci contro ed è bravissimo. Se riesce a fare la metà di quello che ha in mente, devasta completamente il sistema che c’è in questo momento in questo Paese”. Lo ha detto all’Adnkronos l’avvocato Ivano Chiesa, legale difensore di Aris Espinosa e Ioana Visan, due delle ex ospiti delle serate di Arcore, dopo la sentenza di assoluzione emessa stamane dal tribunale di Milano per Silvio Berlusconi e gli altri 28 imputati del processo Ruby ter. Il riferimento è la riforma della Giustizia, da molti invocata per poter gestire in modo nuovo i processi, nell’ottica della certezza della pena e al tempo stesso della salvaguardia dei diritti delle persone coinvolte.

“Io -dice Chiesa riferendosi alle misure da intraprendere per la nuova riforma- penso che molti siano preoccupati rispetto a quello che dice il ministro. Io non ho paura, anzi. Sono felice e spero tanto che lo lascino fare. Gli auguro con tutto il cuore di andare avanti. Anzi -conclude- se Nordio mi sentisse, gli direi: ‘Ministro vada avanti e non si fermi per nessun motivo. Vada fino in fondo’.