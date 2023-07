Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Forza Italia è geneticamente garantista, da sempre, nel solco di Silvio Berlusconi. I processi, per noi, si fanno nelle aule e non sui giornali o in televisione. Riteniamo che le carriere vadano separate per dare garanzie ai cittadini che vogliono dalla giustizia risposte rapide e giuste”. Lo ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli ai microfoni del Gr RadioRai.