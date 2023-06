Giustizia: Bazoli (Pd), ‘abolizione totale abuso ufficio è grave’

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “È una proposta modesta, che contiene alcune gravi scelte, come l’abolizione integrale dell’abuso d’ufficio. Non parliamo di riforma della giustizia per favore”. Così il senatore Pd, Alfredo Bazoli, su twitter rispondendo a un utente. “Grave -aggiunge- perché con l’abolizione integrale si butta via il bambino insieme all’acqua sporca. Il reato nel 2020 è già stato molto ridotto, così si rimane senza tutela per gli abusi della p.a. Occorre meglio precisare le responsabilità dei sindaci, senza togliere i controlli esterni”.