Giustizia: Bazoli (Pd), ‘gravissime parole Meloni su magistratura’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Sono gravissime le parole della Meloni sulla magistratura. Prima dichiara solennemente che il governo non ha aperto alcun conflitto con la magistratura. Poi accusa i giudici dei casi Delmastro e Santanche’ di scelte politiche, e addirittura rivendica la nota di palazzo Chigi con cui si accusava la magistratura di “svolgere un ruolo attivo di opposizione”, e di aver inaugurato “anzitempo la campagna elettorale per le europee”. La conferma di una palese allergia della premier alla separazione dei poteri e all’autonomia e indipendenza della magistratura, che getta una luce sinistra anche sulle reali intenzioni della annunciata separazione delle carriere dei giudici”. Così il capogruppo dem in commissione Giustizia a Palazzo Madama Alfredo Bazoli.