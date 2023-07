Giustizia: Bonelli (AVS), ‘stop concorso esterno in associazione mafiosa regalo a mafia’

Luglio 13, 2023

Roma, 13 lug. – (Adnkronos) – “La volontà del governo di eliminare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non rappresenta soltanto un insulto per tutte le vittime della mafia. Si tratta di una decisione che mette a rischio la conclusione di numerosi processi di mafia e, soprattutto, è un vero e proprio cedimento dello Stato nella lotta alla mafia. È necessario ricordare che la mafia è stata così forte proprio perché ha potuto contare sui fiancheggiatori, sui cosiddetti ‘colletti bianchi’, coloro che le hanno permesso di ottenere appalti e fornito coperture”. Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e Deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“È inconcepibile – aggiunge – che la destra di Meloni, al governo di questo Paese, sia lo stesso partito che solo 20 anni fa aveva adottato come simboli Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nella lotta alla mafia. Il ministro Nordio dovrebbe prestare seria attenzione alle critiche ricevute da Salvatore Borsellino e Maria Falcone: si fermi, perché a beneficiare di queste continue affermazioni irresponsabili è la mafia stessa. E chi ci perde in termini di credibilità sono le nostre istituzioni”.