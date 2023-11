Giustizia: Bonelli, ‘da Crosetto parole intimidatorie per coprire fallimenti governo’

Novembre 26, 2023

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Dire che il governo Meloni deve preoccuparsi solo dell’opposizione dei magistrati come ha fatto Crosetto, e’ eversivo ed intimidatorio:non un’opinione politica perché e’ l’affermazione di un ministro della Repubblica che, invece di denunciare alle autorità competenti quello di cui è a conoscenza, fa dichiarazioni in libertà”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“Questo e’ un esecutivo che governa con 5 decreti legge al mese e conseguenti fiducie, calpestando la Costituzione, i cui esponenti divulgano segreti amministrativi e dispongono delle ferrovie italiane per far fermare i treni a piacimento nella stazione più favorevole a loro. Sono gli italiani che devono temere – prosegue Bonelli – da questo governo che salva banche e società energetiche non facendogli pagare la tassa sugli extraprofitti, ma tassa gli italiani tagliando pensioni, sanità e trasporto pubblico”.

“Il vero motivo delle pericolose esternazioni di Crosetto e’ che vuole nascondere i fallimenti della premier Meloni e dei suoi imbarazzanti ministri. Alludere ad un complotto contro il governo Meloni da parte dei magistrati, senza aver citato uno straccio di prova, e’ vera e propria intimidazione. Crosetto quindi riferisca le fonti delle sue informazioni oppure faccia qualcos’altro nella vita, non certo il ministro”.