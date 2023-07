Giustizia: Calandrini (Fdi), ‘nessun passo indietro ma profondo rispetto per magistratura’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Gli italiani, premiando alle urne Fratelli d’Italia e il governo di centrodestra, hanno votato un programma. In quel programma vi era un punto chiaro: la riforma della giustizia. Una riforma complessiva che non rappresenta una rappresaglia contro la magistratura. Il governo e tutti i membri della maggioranza nutrono un profondo rispetto per questo organo essenziale della democrazia italiana e per chi lo rappresenta. Questo non vuol dire che le leggi, che è il Parlamento a emanare, non possano essere modificate: sarebbe un paradosso”. Lo dichiara in una nota Nicola Calandrini, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Bilancio a Palazzo Madama.

“Il presunto scontro tra governo e magistratura sembra più il frutto di una fantasiosa ricostruzione di certa stampa e di parte dell’opposizione, che evidentemente non ha argomenti politici da contrapporre ai risultati che ogni giorno il governo guidato da Giorgia Meloni sta ottenendo”, conclude il senatore.