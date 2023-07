Giustizia: Calenda, ‘governo Meloni inventa reati da dichiarazioni ministri’

Luglio 17, 2023

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – Si costruiscono reati per rispondere a dichiarazioni fatte dai ministri del tuo governo, non di un altro. Andando avanti così avremo un codice penale lunghissimo: avremo il reato di rave”. Commenta così Carlo Calenda, segretario di Azione e senatore di Azione-Italia viva, a Metropolis, webtalk del Gruppo Gedi, la proposta della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di adottare una norma di interpretazione autentica, che chiarisca una volta per tutte cosa debba intendersi per ‘reati di criminalità organizzata’.