Giustizia: Calenda, ‘per Meloni uno spot elettorale’

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag (Adnkronos) – “La riforma della giustizia l’abbiamo presentata identica un anno fa, prima di Meloni, erano cose nel nostro programma. La premier lo fa oggi per non farla. Quello che succederà è che andrà in coda al referendum e non verrà fatta, serve come spot elettorale. La cosa più importante di questa riforma non è la separazione delle carriere in sé ma due CSM separati e il sorteggio, per evitare che le correnti facciano pappa e ciccia con la politica”. Lo ha detto leader di Azione Carlo Calenda a Otto e mezzo su La7.